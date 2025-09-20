Стали известны темы предстоящего общения Трампа и Нетаньяху

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом расскажет о ситуации в городе Газа, куда вторглись израильские войска. Об этом в интервью Fox News заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.

Данон рассказал, что во время встречи 29 сентября Нетаньяху намерен рассказать Трампу о ситуации в регионе.

«Премьер-министр Нетаньяху представит президенту США информацию о том, что мы делаем на земле, каковы наши намерения по усилению давления» — сообщил Данон.

По его словам, Израиль не заинтересован в продолжении войны в Газе. Власти надеются, что с помощью вторжения удастся освободить заложников, и «тогда мы сможем говорить об окончании этой войны».

На этой неделе Израиль начал новое наземное вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что хочет «демонтировать инфраструктуру ХАМАС и продвинуться вглубь города».

В МИД РФ заявили, что СБ ООН оказался неспособен прекратить кровопролитие в Газе.