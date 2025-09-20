Белый дом: Трамп и Вэнс выступят на похоронах Кирка

Американский лидер Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спикер палаты представителей Майк Джонс и министры федерального правительства выступят на похоронах активиста Чарли Кирка 21 сентября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент, вице-президент, спикер палаты представителей, министры правительства будут выступать на его поминальной службе в Аризоне», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что вооружённого мужчину задержали на стадионе в американском штате Аризона, где 21 сентября пройдёт прощание с убитым активистом Чарли Кирком.