Reuters: Европа устала от непостоянства Трампа в отношении РФ
Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по отношению к Москве рискует стать неубедительным, пишет Reuters.
По данным агентства, американский лидер на протяжении нескольких месяцев хвалил и благодарил европейских лидеров, угрожал России жесткими мерами.
Вместе с тем, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп переменил отношение к таким важным аспектам урегулирования, как прекращение огня.
«Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным», — заметил автор статьи.
Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.