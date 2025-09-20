Reuters: Европа устала от непостоянства Трампа в отношении РФ

Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по отношению к Москве рискует стать неубедительным, пишет Reuters.

По данным агентства, американский лидер на протяжении нескольких месяцев хвалил и благодарил европейских лидеров, угрожал России жесткими мерами.

Вместе с тем, после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, Трамп переменил отношение к таким важным аспектам урегулирования, как прекращение огня.

«Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным», — заметил автор статьи.

Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.