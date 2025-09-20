Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с российскими МиГ-31

Официальный Париж должен покинуть НАТО из-за дезинформации о российских истребителях МиГ-31 в небе Эстонии. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо написал, что в западной прессе чередой идут фейки, обвиняющие Россию в милитаристских провокациях. Инцидент в Эстонии – из их числа.

«Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония…» — отметил французский политик.

Он напомнил о беспилотниках в Польше и Румынии, ложных сообщениях о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, «саботаже русскими "Северных потоков"» и других случаях медиа-войны против России.

«Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!» — призвал Филиппо.

Ранее Минобороны РФ отреагировало на сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.