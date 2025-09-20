Украинский лидер Владимир Зеленский призовет американского коллегу Дональда Трампа ввести санкции против России на следующей неделе в Нью-Йорке и требует от союзников Украины «перестать терять время». Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам Зеленского, он ожидает введения дополнительных санкций против России, если президент РФ Владимир Путин откажется с ним встретиться или не согласится на прекращение огня.

Лидер Украины также выразил разочарование темпами развития событий. Он заявил, что связать возможные санкции США с требованиями к европейским странам действовать первыми означает «замедлить давление на Путина».

«Президент Трамп ожидает от Европы решительных действий. Я думаю, мы теряем много времени, если не будут введены санкции или не будут предприняты какие-то шаги, которые мы очень ожидаем от него [Трампа]», — заявил Зеленский.

Зеленский неожиданно раскритиковал план Трампа

19 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет антироссийских санкций. Евросоюз намерен полностью запретить все сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также ввести санкции против третьих стран, закупающих российские энергоресурсы.

Кроме того, ЕК планирует отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года и предложила использовать замороженные активы России для обеспечения кредитов Украине.