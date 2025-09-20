Немецкие пользователи соцсети X раскритиковали главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля за комментарии, обвиняющие Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи резко отреагировали на пост министра о том, что российские истребители якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии.

«Дорогой Йоханн, а теперь живо пить таблетки и в кроватку. Завтра можете вновь поиграть в министра иностранных дел», — написал читатель.

Другие комментаторы отметили, что Вадефуль хочет уморить Путина, а «сказкам Шахерезады» от немецких политиков верить нельзя.

Пользователи также удивились тому, что «все эти события описываются публично», поскольку «ни один серьезный военный не стал бы так поступать».

«Так что это просто ложь и обман», — резюмировал один из комментаторов.

Инцидент с якобы имевшим место вторжением российских самолетов в небо Эстонии сейчас активно раскручивается западными СМИ. Не исключено, что это связано с планами Вашингтона прекратить безвозмездную военную помощь странам Восточной Европы и Прибалтики.