В Одессе состоялся митинг с требованием отстранить мэра

В Одессе активисты и группа военных, как сообщает украинский 24-й телеканал, провели митинг, требуя отстранить мэра Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений".

Также собравшиеся попросили Зеленского создать в городе военную администрацию. Среди митингующих «военные, ветераны, общественные активисты», все они считают работу мэра Труханова неудовлетворительной.

Телеканал передает: одесситы обвиняют градоначальника в "пророссийских настроениях", коррупционных схемах, подрывающих мобилизацию, а также в системной бездеятельности органов МСУ.

