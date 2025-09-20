В Одессе состоялся митинг с требованием отстранить мэра
В Одессе активисты и группа военных, как сообщает украинский 24-й телеканал, провели митинг, требуя отстранить мэра Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений".
Также собравшиеся попросили Зеленского создать в городе военную администрацию. Среди митингующих «военные, ветераны, общественные активисты», все они считают работу мэра Труханова неудовлетворительной.
Телеканал передает: одесситы обвиняют градоначальника в "пророссийских настроениях", коррупционных схемах, подрывающих мобилизацию, а также в системной бездеятельности органов МСУ.
