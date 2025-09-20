Уровень недовольства жителей Германии действиями канцлера Фридриха Мерца (ХДС) достиг рекордного значения. В настоящее время 62% немцев негативно оценивают его работу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Только 26% респондентов заявили, что довольны действиями нынешнего главы правительства ФРГ. Примечательно, что в начале июня был зафиксирован кратковременный рост доверия к канцлеру, однако с тех пор его рейтинг стремительно падает, достигнув нового рекордно низкого уровня.

Недовольство деятельностью правительства ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ в целом также сохраняется. Так, 62% опрошенных не удовлетворены работой правящей коалиции. Положительно работу правительства оценили лишь 23% граждан ФРГ. Это также является историческим минимумом с момента формирования нового кабмина Германии.

Мерц: пенсионная реформа в Германии неизбежна

По сравнению с последним опросом, проводимым 9 сентября, доля недовольных канцлером и правительством продолжает расти. Эти результаты, как отмечает Bild, стали тревожным сигналом для коалиции. Тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, свидетельствует о том, что правительству пока не удалось найти способ вернуть доверие избирателей.

Опрос проводился с 18 по 19 сентября. В нем приняли участие 1 001 человек.

6 мая парламент ФРГ избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование.