Стало известно, о чем принц Гарри разговаривал с королем

The Times: король Карл III заявил, что Гарри не вернется в Лондон на полставки

Король Великобритании Карл III заявил принцу Гарри, что он не может быть членом королевской семьи «на полставки». Об этом сообщает издание The Times.

10 сентября принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с королем Великобритании Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус — вестминстерской резиденции членов королевской семьи. Встреча продлилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием. По информации журналистов, главной темой разговора стало «частичное» возвращение герцога Сассекского в королевскую семью. Принц Гарри изъявил желание иногда участвовать в мероприятиях родственников, но при этом жить в США. Сообщается, что Карл III выступил против предложения сына.

«Король абсолютно ясно дал понять, что поддерживает решение своей матери о том, что не может быть «полуприсутствия-полуотсутствия» публичной роли для членов семьи», — заявил инсайдер.

Недавно сообщалось, что принц Гарри задумался о примирении отца Карла III с Меган Маркл и их детьми.

«Стало ясно, что Гарри теперь сожалеет о некоторых своих поступках. Он хочет восстановить отношения с семьей и народом Великобритании. Это может стать началом чего-то, что, по крайней мере, позволит им снова стать полноценной большой семьей», — написал инсайдер издания Daily Mail.