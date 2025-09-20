Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения

Согласно информации, обнародованной порталом Axios, глава израильского правительства, Биньямин Нетаньяху, выразил недовольство в отношении Египта, заявив о несоблюдении мирного договора, заключенного в 1979 году. Причиной тому стало увеличение контингента вооруженных сил на Синайском полуострове.

Кроме того, Нетаньяху обратился к американским властям с просьбой оказать влияние на Египет с целью сокращения усиленного военного присутствия на Синае.

Египетско–израильский мирный договор был подписан в Вашингтоне 26 марта 1979 года. Основными положениями договора были взаимное признание, прекращение состояния войны, нормализация отношений и вывод Израилем своих вооруженных сил и гражданского населения с Синайского полуострова.