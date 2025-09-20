Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал правительство Украины не останавливаться на границах 1991 года, а «идти на Москву». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.

Ющенко отметил, что у политиков различное видение того, что можно назвать победой в противостоянии. Одни полагают, что достаточно остановить конфликт на линии соприкосновения, другие предлагают иные варианты.

«Вы считаете, что если вы выходите на границу 1991 года, вы даете ответ на формулу победы? Кто-то говорит «Давайте до хутора Михайловского», а я говорю: и все? На Москву!», — призвал экс-президент.

По его мнению, Украина должна стать своего рода «бронежилетом Европы» который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии.

Напомним, что Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой «Оранжевой революции».