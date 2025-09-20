Трамп принял неожиданное решение по поводу конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп меняет внешнеполитический курс, сосредотачиваясь на внутренних проблемах страны и передавая европейским союзникам инициативу по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщает Reuters.

В конце августа представители американского военного ведомства провели встречу с европейскими дипломатами, на которой заявили о планах прекратить часть помощи в сфере безопасности для Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны являются членами Североатлантического альянса и граничат с Россией.

По данным источников, представитель военного ведомства Дэвид Бейкер заявил, что Европе следует уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. При администрации Трампа американские военные переключат внимание на другие приоритеты, включая защиту собственной территории.

Некоторые европейские дипломаты выразили опасения, что такой шаг может побудить Россию к более активным действиям. Эти опасения отчасти подтвердились, когда в пятницу три российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии, а спустя несколько часов российские воздушные суда пролетели над польской нефтяной платформой.

Зеленский неожиданно раскритиковал план Трампа

Реакция американского президента на эти инциденты оказалась сдержанной, что соответствует новой внешнеполитической линии Вашингтона. После нескольких месяцев активного участия в разрешении международных конфликтов, в последние недели Трамп практически отошел от дипломатической деятельности.