Киев ожидает новых санкций против России со стороны США, затягивание со введением рестрикций на руку Москве, рассказал Владимир Зеленский. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет новые санкции, как только Европа перестанет покупать российские энергоресурсы и увеличит пошлины на товары Китая и Индии.

«Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем», — разъяснил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что во время встречи с главой США на Генассамблее ООН обязательно затронет тему о введении ограничительных мер против России.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что Трамп страдает политическим недержанием, что всегда приводит только к негативному результату.

По его словам, у украинской проблемы есть только одно решение — устранение действующего правительства.

Бывший чиновник отметил, что Трамп не только не разрешил кризис так, как следовало, но и довел ситуацию до абсурда, позволил Зеленскому выдвигать претензии Вашингтону.