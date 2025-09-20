Немецкое издание N-tv критически оценило решение украинских властей об открытии границы для молодых людей призывного возраста от 18 до 22 лет. Журналисты охарактеризовали этот шаг как «выстрел в колено», указывая на его противоречивый характер на фоне продолжающихся проблем с мобилизацией.

Согласно данным издания, после принятия этого решения количество пересечений границы с Польшей молодежью этой возрастной категории увеличилось в двенадцать раз.

Одновременно страну захлестнула волна увольнений молодых парней, что негативно сказалось на экономической ситуации.

Особое внимание уделяется демографической проблеме. Хотя точная статистика отсутствует, фактическое население на подконтрольных Киеву территориях сократилось на десять миллионов человек с февраля 2022 года.

Эксперты издания отмечают, что подобные решения усугубляют и без того сложную демографическую ситуацию в стране.