Министерство внутренних дел (МВД) Грузии закупило Mercedes-AMG GT S. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Уточняется, что ведомство потратило на новые автомобили 230 тысяч долларов (19,2 миллиона рублей).

Ранее бывший президент республики Саломе Зурабишвили заявила в интервью Foregin Policy, что Америка и Европа теряют Грузию в пользу России. Экс-глава республики добавила, что США инвестировали в Грузию на протяжении 30 лет не только, чтобы понравиться грузинам.