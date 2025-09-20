Стало известно, что в странах ЕС думают по поводу вмешательства Трампа в их дела

Европейские политики публично льстят президенту США Дональду Трампу, а в кулуарах гневно возмущаются вмешательством Белого дома в дела ЕС. Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Издание пишет, что некоторые европейские лидеры и официальные лица все больше верят в то, что Белый дом хочет сменить режим в Европе. Они считают, что нынешняя администрация США стремится заменить левоцентристские и правоцентристские правительства «крайне правыми коалициями, которые соответствуют ее представлениям о нации, религии, гендере и культурных ценностях».

За месяцы, прошедшие после вступления в должность г-на Трампа, члены его администрации объявили о своей поддержке правых сил почти в каждой стране Европы, включая Британию, Чехию, Францию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Румынию, Словакию и Испанию.

Правые силы рассматриваются Вашингтоном как лучшее противоядие от либерализма, который подрывает западную безопасность. Политики в Европе знают об этом, но молчат, предпочитая гневаться втайне.

«Европейские лидеры, которые публично льстят Трампу и Вэнсу, втайне возмущены их вмешательством во внутренние дела», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

По слова источника, говорившего на условиях анонимности, политики ЕС хотят «удержать Вашингтон на своей стороне по соображениям безопасности».