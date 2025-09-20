Украине и соседним странам необходимо найти общее решение по борьбе с беспилотными аппаратами, которые могут пересечь воздушное пространство европейских государств, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Варшава и Бухарест на прошлой неделе заявили о нарушении своего воздушного пространства дронами. В частности, границы Польши пересекли порядка 20 беспилотников, часть из них была сбита.

«У нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них и то, что летит на нас», — разъяснил Зеленский.

Украинский лидер заметил, что так же может поступать и Румыния, а действовать польские и румынские военные могут в районе своих границ.

«На другие [государства] мы и не рассчитываем», — признал Зеленский.

Ранее Москва сообщила, что не планировала никаких целей на территории Польши. В Минске уточнили, что не запускали дроны на территорию соседних государств.