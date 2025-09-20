Зеленский анонсировал встречу с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью украинскому телевидению.

По словам Зеленского, встреча пройдет на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН состоится встреча с президентом США Трампом», — сказал он.

На повестке будут вопросы безопасности, инвестиций и сотрудничества в военной сфере.

Зеленский также анонсировал встречи с главами западных технологических компаний и оборонной сферы.

Юбилейная сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября. Дебаты с участием мировых лидеров пройдут 23-27 и 29 сентября.