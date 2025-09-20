Названа причина массовых проблем в аэропортах Европы

Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, подтвердила, что причиной технических проблем с регистрацией пассажиров в аэропортах европейских стран стала кибератака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в субботу, 20 сентября, стало известно, что пассажиры аэропортов «Завентем» в Брюсселе, «Хитроу» в Лондоне, «Вилли Брандт» в Берлин-Бранденбурге столкнулись с проблемами при регистрации.

Специалистам пока не удалось справиться с последствиями работы неизвестных хакеров, пояснили журналисты.

В работе аэропорта Берлина из-за кибератаки возникли технические проблемы

Представитель брюссельской воздушной гавани заметил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке. Он добавил, что регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов.

«Нам стало известно о связанных с кибератакой сбоях в работе нашего программного обеспечения в некоторых аэропортах. Мы активно работаем над решением проблемы и скорейшим восстановлением полной функциональности для наших клиентов», — отметили в Collins Aerospace.

Технические проблемы повлияли только на систему электронной регистрации пассажиров и сдачи багажа, уточнили в пресс-службе.