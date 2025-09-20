Стало известно, где принц Гарри хочет дать образование своим детям

Принц Гарри решил дать образование детям от Меган Маркл в Великобритании. Об этом сообщает Dailу Mail.

© Газета.Ru

По словам инсайдера издания, принц Гарри отмечает, что его дети упускают общение с родственниками, в отличие от племянников.

«Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей», — рассказал инсайдер издания.

10 сентября в Лондоне прошла первая за 19 месяцев личная встреча принца Гарри с королем Великобритании Карлом III. Они увиделись в Кларенс-хаус — вестминстерской резиденции членов королевской семьи. Встреча продлилась 54 минуты и сопровождалась совместным чаепитием.

После этого сообщалось, что принц Гарри задумался о примирении отца Карла III с Меган Маркл и их детьми.

А на днях Меган Маркл показала редкие фото с сыном и дочерью на съемках шоу.