Глава МИД Венгрии обратился с призывом к Евросоюзу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто направил письмо верховному представителю ЕС по внешней политике Кае Каллас, потребовав признать движение «Антифа» террористической организацией. Венгерский дипломат при этом сослался на опыт США, сообщает ТАСС.

В интервью венгерским медиа министр подтвердил, что отправил данное послание.

«Я настоятельно рекомендую Европейскому союзу последовать примеру [США], внести движение "Антифа" в список террористических организаций и ввести необходимые ограничительные меры в отношении связанных с ними групп лиц», — сказал Сийярто.

Он добавил, что «в вопросе такой важности необходимо координировать свои действия с Соединенными Штатами».

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о признании американского антифашистского движения «Антифа» террористической организацией. После этого премьер Венгрии Виктор Орбан также анонсировал признание движения «Антифа» террористическим.