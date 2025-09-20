Моди назвал главного врага Индии

Зависимость от других государств — главный враг Индии, рассказал в ходе выступления в штате Гуджарат премьер-министр республики Нарендра Моди. Об этом пишет Times of India.

По данным портала, в ходе поездки глава правительства примет участие в открытии ряда крупных объектов портовой инфраструктуры.

«У Индии нет серьезных врагов в мире. Единственный враг Индии — это зависимость от других стран. Нам нужно победить эту зависимость. Мы должны понимать, что чем больше мы зависим от других, тем выше вероятность неудач», — подчеркнул Моди.

Индия ежегодно платит огромные суммы иностранным компаниям за доставку своих товаров по всему миру, заметил премьер.

По его словам, республика должна организовать производство на своих промышленных площадках всей необходимой продукции, «от чипов до кораблей».

Глава кабмина заметил, что правительство не может ставить на карту судьбу будущих поколений. Она добавил, что ради мира, стабильности и процветания страна должна стать самодостаточной.