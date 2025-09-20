Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения командования. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой со ссылкой на документ, разосланный изданиям.

© Lenta.ru

Теперь журналисты должны будут давать обещание не собирать никакую информацию, которая не была специально разрешена к публикации, а у тех, кто не подчинится, будут отзывать аккредитацию.

«Министерство обороны по-прежнему стремится к прозрачности, чтобы обеспечить подотчетность и общественное доверие. Однако информация должна быть одобрена для публикации соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной», — говорится в документе.

Отмечается, что в последние месяцы глава ведомства Пит Хегсет и его сотрудники ужесточали ограничения для журналистов и ограничивали прямое общение военнослужащих с прессой, поскольку их сильно раздражали утечки информации.

В 17-страничном документе говорится, что СМИ, желающие вести репортажи из Пентагона, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и запрещающие получать или хранить несанкционированные материалы.

Ранее Пентагон начал принимать меры против десятков сотрудников из-за их высказываний о консервативном активисте Чарли Кирке. После расправы над Кирком ряд аккаунтов в соцсети X начал призывать подписчиков находить посты военных, которые критикуют или недостаточно почтительно относятся к активисту, а также высмеивают или «празднуют» произошедшее.