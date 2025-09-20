Пашинян сделал заявление по поводу дальнейших отношений с Россией

Армения, как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пойдет по пути укрепления отношений с Россией. Отношения между Ереваном и Москвой, по его оценке, находятся на этапе трансформации.

Политик отметил на съезде правящей партии "Гражданский договор", что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, «важность отношений с которой трудно переоценить».

«Отношения с Россией находятся на этапе трансформации, - оценил он. - Это конструктивная трансформация». «На этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией», - сказал он.

Пашинян добавил, что политический диалог с Москвой продолжит оставаться активным.