Ереван пойдет по пути укрепления отношений с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава правительства рассказал о состоянии отношений с Москвой на съезде правящей партии «Гражданский договор».

Пашинян заявил о возможности переброски вооружения по «маршруту Трампа»

Премьер заметил, что Ереван в последние годы наладил военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить.

«Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — разъяснил Пашинян.

Политический диалог с Россией продолжит оставаться активным, констатировал глава кабмина.