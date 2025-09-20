Делегации Армении и США обсудят детали по "маршруту Трампа"

Детали по проекту "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" будут уточнены в ходе переговоров между делегациями Армении и США.

Об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, каким образом будет реализован этот проект и в каком формате будут обсуждаться детали его реализации.

"Детали будут уточнены в ходе контактов, обсуждений и переговоров между делегациями Армении и США", - сказал министр.

Говоря о том, как это будет реализовано с азербайджанской стороной, Мирзоян отметил, что с Баку есть общие представления, которые отражены в подписанной в Вашингтоне декларации. По его словам, в ней зафиксировано, что снятие блокады произойдет на основе территориальной целостности, неприкосновенности границ, суверенитета и юрисдикции двух стран, беспрепятственно и с взаимной выгодой.

На вопрос журналиста, почему формулировка "беспрепятственная дорога" указана лишь по части обязательств перед Азербайджаном, дипломат ответил, что власти Армении уже неоднократно давали разъяснения по этому поводу.

"Мы неоднократно отвечали на этот вопрос. Указано взаимное беспрепятственное сообщение. А что такое беспрепятственное? Есть десятки конвенций и международных документов, где у Армении есть обязательства относительно того самого беспрепятственного. Причем не только по отношению к Азербайджану", - заверил Мирзоян.

Он посоветовал исходить из того, что написано и опубликовано, назвав незначительными остальные замечания озвучиваемые, в том числе со стороны оппозиции. Дипломат также еще раз повторил готовность властей Армении как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном.

"Мы заявляли и при парафировании, и до этого, когда согласовывался текст в середине марта, что готовы начать консультации о месте и времени подписания в любой момент. Мы готовы и сейчас", - подытожил глава МИД.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.