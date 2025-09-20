Аэропорт Брюсселя подвергся кибератаке
Несколько европейских аэропортов, включая авиагавань Брюсселя, подверглись кибератаке. Об этом сообщила администрация воздушной гавани, передает РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 19 сентября. Кибератака затронула системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы. В настоящее время поставщик услуг пытается оперативно решить возникшие из-за данного ЧП проблемы.
Однако в аэропорту предупредили, что последствия кибератаки до сих пор не удалось устранить. Из-за этого будут внесены корректировки в расписание, что приведет к задержкам или отменам рейсов. По словам представителей воздушной гавани, пока регистрация пассажиров осуществляется вручную.
Пассажиров также попросили заранее проверять статус рейса и приезжать в аэропорт только в том случае, если рейс подтвержден к вылету.
Ранее был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Из-за этого работа ресурса была ограничена.
Представители воздушной гавани принесли извинения за доставленные неудобства. При этом, несмотря на инцидент, аэропорт работал в обычном режиме. Регистрация на рейсы также проводилась штатно.