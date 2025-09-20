В работе аэропорта Берлина возникли технические проблемы

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта испытывает технические проблемы из-за кибератаки, совершенной на системы регистрации и посадки пассажиров общеевропейского поставщика подобных услуг. Об этом пишет агентство DPA.

По его информации, в пятницу вечером хакеры атаковали поставщик услуг систем обслуживания пассажиров. В результате берлинский аэропорт был вынужден отключиться от соответствующих систем. Это может привести к более длительному ожиданию пассажирами регистрации и посадки на рейс, а также задержкам.

"Сам аэропорт не был целью кибератаки и пострадал лишь косвенно", - заявили в воздушной гавани.

Данный поставщик услуг используется в аэропортах по всей Европе. Помимо берлинского аэропорта, пострадали и другие воздушные гавани в Европе. В частности, аэропорт Брюсселя на своем сайте объявил об ожидаемых существенных последствиях для выполнения рейсов. Лондонский аэропорт Хитроу заявил о возможных задержках, сославшись на технические проблемы.