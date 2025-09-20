Профессор рассказал о сигнале Трампа Евросоюзу относительно Украины

Американский лидер Дональд Трамп показал Европе, что зарабатывает на украинском конфликте, и теперь Брюсселю придется содержать Киев. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

© Газета.Ru

По его оценке, для президента США все складывается хорошо. Он получил деньги, а когда «Украина развалится», он сможет оправдаться тем, что якобы поддерживал ее, но Евросоюз «все запорол», порассуждал профессор.

Трамп не скрывает, что Вашингтон просто продает оружие Европе, которая поставляет его ВСУ. Такое развитие событий, по мнению президента, не делает США стороной конфликта, подчеркнул Дизен.

«Он [Трамп] продает оружие европейцам, которые отправляют его на Украину. <…> Итак, в конце концов, единственная разница теперь в том, что европейцам придется платить США, а деньги-то заканчиваются», — сказал он.

Накануне Трамп сообщил, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте.

