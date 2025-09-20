Европейские политики должны объяснить гражданам ЕС, что от Украины зависит их благополучие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Андрей Кислица в интервью Reuters.

© Газета.Ru

По его словам, Россия якобы не намерена останавливаться в ходе конфликта с Украиной, и сейчас пришло время для решительных действий. Если в Европе серьезно относятся к безопасности, то пришло время для «непростых решений».

«Я считаю, что долг европейских политиков - обратиться к своим избирателям и объяснить каждому дому, почему их благополучие зависит от способности Украины защитить себя и весь континент», — сказал Кислица.

В том же интервью замминистра сообщил, что Украина добивается прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности Киеву с Соединенными Штатами и странами Европы. По его словам, это ключевой элемент, который поможет остановить конфликт Москвы и Киева.