Украинская чиновница сбежала в Турцию после закупки элитных овощерезок для бомбоубежищ

Украинская чиновница закупила дорогостоящие овощерезки для бомбоубежищ в Киеве и сбежала в Турцию. Об этом сообщает «Украинская правда».

© Газета.Ru

Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации Киева Ольга Дроздова два года назад организовала тендер на оснащение бомбоубежищ. В итоге были приобретены 12 овощерезок французского производства по цене 131 тысяча гривен за штуку (около 260 тысяч рублей). Кроме того, были закуплены генераторы по завышенным ценам.

Украинская прокуратура заподозрила Дроздову в присвоении бюджетных средств, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Женщина не явилась на несколько судебных заседаний. 16 сентября чиновница подала ходатайство в суд, в котором уведомила, что покинула Украину и уехала в Турцию на лечение, а также попросила проводить заседания по видеосвязи. Она отметила, что покинула страну, поскольку не была уверена, что сможет проходить лечение на родине на фоне военного положения.

Тем не менее киевская прокуратура заявила, что будет требовать розыска и задержания начальницы отдела Управления образования.