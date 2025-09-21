СМИ: признание Палестины без конкретных действий не поможет палестинцам

Решение ряда стран признать Палестину представляет собой символический шаг, недостаточный для защиты жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов-международников.

"Намерение европейских стран признать Государство Палестина запоздало... Этот шаг стал результатом развития политической ситуации, включая израильскую войну в секторе Газа и рост мирового движения в поддержку палестинского дела, что вынудило эти страны скорректировать свои позиции", - сказал директор Палестинского центра устойчивости Халед Абдель Маджид.

По его словам, решение о признании Палестины не принесет ощутимых результатов. Однако, как отметил эксперт, подобная мера может оказать положительное влияние в долгосрочной перспективе. Арабский эксперт по международным отношениям и СМИ Макрам Хури Махул добавил, что признание Палестины "требует четкого и исчерпывающего пояснения".

Он уточнил, что реализация решения должна включать в себя принятие границ страны на момент 1967 года, закрепление статуса Восточного Иерусалима в качестве столицы, а также предоставление права на возвращение палестинских беженцев. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что власти страны признают Палестину 22 сентября. По его словам, данное решение вписывается в более широкий мирный план для региона. 21 сентября британская вещательная корпорация "Би-би-си" и телеканал Sky News сообщили, что Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье. По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр королевства Кир Стармер.