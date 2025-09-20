Около десяти стран признают Палестину на конференции ООН

Около десяти стран намерены признать государственность Палестины на предстоящей конференции в ООН. Об этом пишет Reuters.

«Около десяти стран, включая Австралию, Бельгию, Великобританию и Канаду, как ожидается, официально признают независимое Палестинское государство... перед ежегодным собранием лидеров на Генассамблее ООН», — говорится в статье.

Отмечается, что среди прочих признать Палестину планируют Франция, Австралия и Бельгия.

Ранее о том, что Британия намерена признать Палестину, сообщала газета The Times.

Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп исключил признание Германией Палестины.