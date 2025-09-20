Раскрыт смысл заявления Трампа о помощи Украине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон зарабатывает на конфликте на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению Дизена, Трамп дал понять Евросоюзу, что ему придется содержать Украину.
«Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал ее, но именно европейцы все запороли», — раскрыл эксперт смысл заявления Трампа
Ранее Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину.
«Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил он.