Раскрыт смысл заявления Трампа о помощи Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон зарабатывает на конфликте на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Дизена, Трамп дал понять Евросоюзу, что ему придется содержать Украину.

«Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал ее, но именно европейцы все запороли», — раскрыл эксперт смысл заявления Трампа

