Во Франции объяснили, зачем Трамп выдвигает новые условия для введения санкций против РФ

Лидер США Дональд Трамп создает впечатление, что пытается дистанцироваться от НАТО, выдвигая все новые условия для введения антироссийских санкций. Он делает это регулярно, но так и не вводит меры, пишет французская газета Le Figaro.

“Выдвигая союзникам по НАТО новые условия по санкциям против РФ, что Трамп делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что пытается дистанцироваться от альянса”, - говорится в статье издания.

Газета добавляет, что Трамп порой делает обнадеживающие заявления, а это еще больше усиливает путаницу среди стран-членов Североатлантического альянса.

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести новые санкции против России

Издание напоминает, что почти в то же время из США пришли сообщения, что Пентагон “рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, оказывающих поддержку странам Балтии”.

К слову, Трамп ранее признал, что США зарабатывают на поставках оружия Украине, хотя он сам против этого.