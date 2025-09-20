МИД Узбекистана требует от Украины срочных мер по освобождению граждан из рабства

Министерство иностранных дел Узбекистана направило ноты в адрес МИД и офиса генерального прокурора Украины после сообщений о гражданах республики, удерживаемых в рабстве в Киевской области. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского дипведомства Ахрор Бурханов.

«Посольством взята под полный контроль ситуация с нашими гражданами. Принимаются все необходимые меры по их возвращению в Узбекистан», — процитировал сообщение ведомства РБК. Также в МИД предостерегли от поездок на Украину.

Как сообщало URA.RU, ранее в Киевской области выявили группу, которая удерживала 13 граждан Узбекистана в условиях, приравненных к рабству. Людей эксплуатировали с целью принудительного труда, изымая у них личные документы, денежные средства и транспорт. Посещать туалет граждане могли лишь по строгому расписанию, а за малейшие нарушения наказывались штрафами.