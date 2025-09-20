Антироссийский курс Финляндии спровоцировал негативные экономические последствия для самой страны, заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в социальной сети X.

«Знаете ли вы, что уровень безработицы в Финляндии достиг 12,5%? Задумайтесь над этой цифрой. Это прямое следствие нашего членства в еврозоне и недальновидной политики нашего руководства, вводящего санкции против России», — написал Малинен.

Эксперт отметил, что в России соответствующий показатель существенно ниже: «А знаете, какой уровень безработицы в России? Всего 2,2%. При этом наш неадекватный президент Стубб продолжает заявлять о "разрушении российской экономики"».

«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло» Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение перечня подпадающих под ограничения компаний и судов, а также санкции против платежной системы «Мир» и ряда российских и иностранных банков.

В России неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с западными санкциями, вводимыми в последние годы. В Москве подчеркивают, что Запад не желает признавать провал своей санкционной политики, в то время как за рубежом продолжает распространяться мнение о неэффективности антироссийских ограничений.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что давление на страну стало долгосрочной политикой Запада и нанесло серьезный ущерб глобальной экономике.