Посол РФ: после визита Трампа в Великобританию разногласия остались

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию не позволил устранить разногласия между двумя странами, и стороны сохранили свои первоначальные позиции. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в ходе встречи политики неустанно повторяли о том, что Англия - колыбель США, что у государств совместное прошлое и так далее.

«Это постоянно звучало в речах и на банкете, и во всех выступлениях. Помогло ли это преодолеть разногласия? Нет, это не так. В этом смысле, как я понимаю, стороны остались при своих мнениях», - сказал он.

Стармер нашел приманку для Трампа

Ранее сообщалось, что во время визита в Лондон президент США и премьер-министр Великобритании столкнулись с серьезными расхождениями по ключевым международным вопросам. Как сообщает The Times, несмотря на внешне теплую атмосферу встречи и взаимные комплименты, позиции сторон по Украине, ситуации в секторе Газа и энергетической политике оказались противоположными.

Американский лидер заявил, что признание Лондоном палестинского государства является одним из немногих вопросов, по которым у них есть разногласия. Он также предложил задействовать военных для борьбы с нелегальной миграцией и раскритиковал планы по развитию ветроэнергетики, назвав их дорогостоящей ошибкой. При этом издание отмечает, что по своим меркам Трамп проявлял достаточную сдержанность.

The New York Times подчеркивает, что королевский прием был организован скорее для того, чтобы польстить американскому президенту, чем для достижения конкретных результатов. Остается неясным, принесет ли это беспрецедентное гостеприимство какие-либо реальные выгоды самой Великобритании.