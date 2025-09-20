Трамп рассказал, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте

Трамп признался, что США зарабатывают деньги на поставках оружия Украине
США зарабатывают деньги на украинском конфликте. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.
«Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — сказал Трамп.
16 сентября стало известно, что администрация Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Киеву.
24 июля президент США заявил, что Вашингтон и Брюссель заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.
Ранее Рютте раскрыл расходы стран НАТО на покупку оружия для Украины по схеме Трампа.