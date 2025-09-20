Депутат Рады назвал Украину «дойной коровой»

Украинские чиновники зачастую проживают за границей республики, используя Украину в качестве бизнес-проекта. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На Украине все чиновники любого ранга, любого уровня, депутаты абсолютно всех уровней <…> живут двойной жизнью. Реальная их жизнь проходит за границей Украины, а Украину они используют исключительно как такой вот бизнес-проект, как дойную корову», — считает политик.

Он также напомнил, что у бывшего министра обороны страны Рустема Умерова обнаружили дорогостоящую недвижимость за пределами Украины, в то время как Украина сталкивается с большим количеством проблем на фронте и в вопросе обеспечения армии.

Ранее у семьи Умерова нашли восемь элитных домов в США. В частности, среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами.