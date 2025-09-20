Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не хотят продолжение конфликта с Россией. Его слова приводит ТАСС.

© Лента.ру

Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией и подчеркнул, что не винит уставших от кризиса. Таким образом он ответил на замечание журналиста, что многие граждане страны не хотят продолжения кризиса.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт «не должен был начинаться».

Трамп признался, что США зарабатывают деньги на поставках оружия Украине

«Этой войны не было бы, если бы президентом был я», — заключил он.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог объяснил его неспособность завершить конфликт за сутки.