Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не проинформировали об инциденте с якобы нарушившими воздушное пространство Эстонии российскими истребителями. Об этом сообщает ТАСС.

19 сентября в НАТО заявили, что три истребителя МиГ-31 якобы нарушили вторглись в воздушное пространство Эстонии и пролетели в нем восемь километров.

Минобороны России подтвердило, что самолеты действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.