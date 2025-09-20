Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что российские истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии. Американский лидер заявил, что недоволен этим, его цитирует РИА Новости.

По словам Трампа, ему «не нравится эта ситуация». Политик добавил, что в дальнейшем она может стать большой проблемой.

«Я изучу этот вопрос. Для меня скоро проведут брифинг», — сказал президент.

Трамп заявил, что Путин его «подвел»

Ранее в НАТО заявили, что три истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии и пролетели в нем восемь километров.