Нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны, передает телеканал Polsat News со ссылкой на сообщение Подляской пограничной службы.

Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер. Четверо иностранцев были задержаны ими утром в пятницу, 19 сентября. В итоге нарушители границы вернулись в Белоруссию .

По данным польских СМИ, несмотря на то, что приграничная территория с белорусской стороны контролируется местными властями, туда, с их согласия, периодически пускают иностранцев, которые надеются перейти границу.

До этого в польских пограничников бросили коктейль Молотова. Инцидент произошел в районе населенного пункта Черемха. По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Яцека Добжиньского, люди «по ту сторону заграждения» забросали польских пограничников камнями, после чего в них полетел коктейль Молотова. Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. Обошлось без пострадавших. Пограничники задержали 10 иностранцев (пятеро граждан Афганистана и пятеро граждан Эритреи).

Ранее министр обороны Польши сообщил об обострении ситуации на границе с Белоруссией.