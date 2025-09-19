В Великобритании рассказали о тяжелых отношениях Байдена и Харрис

Отношения между бывшим вице-президентом Камалой Харрис и экс-главой США Джо Байденом были напряженными во время президентской кампании в 2024 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу Харрис «107 дней».

В своем издании она описала непростую обстановку во время президентской кампании. В частности, Харрис вспомнила эпизод от сентября 2024 года, когда ей предстояли дебаты в Филадельфии с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который тогда являлся одним из кандидатов на пост главы Соединенных Штатов. Перед дискуссией ей позвонил Байден, спросив, когда она вернется в Вашингтон, и сообщив, что его брат общался с «группой влиятельных лиц в Филадельфии».

«Затем он перешел к сути. Его брат сказал ему, что эти ребята не поддержат меня, потому что я говорила о нем гадости. Он не был склонен этому верить, но считал, что я должна знать», — говорится в книге.

После этого, по словам Харрис, Байден не стал завершать разговор и продолжил говорить о себе и своих прошедших дебатах с Трампом. Бывший вице-президент выразила недовольство звонком. По мнению Харрис, Байден пытался «переписать историю своих провальных дебатов».

По данным The Guardian, в своей книге бывший вице-президент «обнажает напряженность», которая существовала между ней и экс-главой США в тот период. В качестве примера приводится отрывок, в котором Харрис говорит об отмене решения Верховного суда США по делу «Роу против Уэйда», касающегося законности абортов в стране в 2022 году. Политик утверждает, что Байдену с трудом удавалось говорить о репродуктивных правах так, чтобы это «соответствовало серьезности момента».

Также Харрис подчеркивает, что способность экс-президента управлять и вести предвыборную кампанию различалась настолько, что у нее были опасения по поводу последнего. Кроме того она утверждает, что команда Байдена как-то раскритиковала ее за «слишком хорошее выступление с речью», поскольку считала, что политик могла затмить его.

Напомним, что в июле 2024 года экс-президент США вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. На данный шаг его толкнуло провальное выступление на дебатах с Трампом.