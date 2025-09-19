Антироссийская политика Финляндии спровоцировала негативные экономические последствия для нее самой. Об этом у себя на странице в X заявил геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.

По его словам, уровень безработицы в Финляндии на данный момент составляет 12,5%.

«Просто задумайтесь. Все из-за нашего членства в еврозоне и нашего невменяемого руководства, вводящего санкции против России», — уверен Малинен.

Он добавил, что в России уровень безработицы значительно ниже — 2,2%. Несмотря на это президент Финляндии Александр Стубб «хвалится, как разрушается экономика РФ». Малинен назвал главу республики «ненормальным».

Ранее Еврокомиссия ввела 19-й пакет санкций против России. В него вошел запрет на импорт сжиженного природного газа РФ в ЕС с января 2027 года, расширение списка подсанкционных компаний и судов, ограничения против платежной системы «Мир» и ряда российских и зарубежных банков, а также криптовалютных платформ.