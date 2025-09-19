Паром с пассажирами столкнулся с сухогрузом в Босфоре

Пассажирский паром «Kamil Sayın», следовавший по Босфору из Бешикташа в Ускюдар, в пятницу, 19 сентября, столкнулся с сухогрузом «Артвин» под флагом Панамы. По предварительным данным, восемь человек пострадали.

Двое раненных пассажиров были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Сухогруз был отбуксирован в безопасную зону командами береговой безопасности и поставлен на якорь для оценки повреждений.

— После аварии суда, участвовавшие в аварии, были выведены из Босфорской линии движения, а пострадавшие в аварии наши граждане были доставлены в окрестные больницы. По факту инцидента начато расследование, — передает телеканал CNN Turk.

Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым кораблем Besiktas-M в Средиземном море. Авария произошла в 0:46 по московскому времени неподалеку от Порт-Саида. К текущему моменту каких-либо данных о жертвах или пострадавших нет. Само военное судно серьезных повреждений не получило.

Другая авария произошла в начале октября прошлгог года, когда два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у стамбульского района Ускюдар. Тогда несколько суден были направлены для буксировки кораблей к причалу Ахыркапы в Мраморном море.