Суд ООН подтвердил подачу Россией иска против решения ИКАО о крушении МН17
Международный суд ООН подтвердил подачу Россией иска против решения совета ИКАО по делу о крушении MH17.
«Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов в международном суде ООН... Иск представляет собой апелляцию на решение, вынесенное советом ИКАО 30 июня 2025 года», — говорится в документе.
Ранее Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малайзийского Boeing. Россия оспорила в суде ООН решение о причастности.
В МИД России назвали киевский режим главным виновником крушения самолёта Boeing 777.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.