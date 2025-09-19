Международный суд ООН подтвердил подачу Россией иска против решения совета ИКАО по делу о крушении MH17.

«Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов в международном суде ООН... Иск представляет собой апелляцию на решение, вынесенное советом ИКАО 30 июня 2025 года», — говорится в документе.

Ранее Амстердам заявил, что совет ИКАО счёл Москву виновной в крушении малайзийского Boeing. Россия оспорила в суде ООН решение о причастности.

В МИД России назвали киевский режим главным виновником крушения самолёта Boeing 777.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.