Экс-советник Трампа по нацбезопасности стал постпредом США при ООН

Сенат США одобрил бывшего советника американского президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

По данным агентства, кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов, против выступили 43.

Бывший советник президента США был выдвинут на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН более четырех месяцев назад. Голосование в сенате по его кандидатуре уже проходило, однако произошла процедурная ошибка и его пришлось проводить снова. На этом фоне существовала вероятность, что Уолтц не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Напомним, что ранее политик занимал пост советника президента США по нацбезопасности, но в мае покинул его. Этому предшествовал скандал с утечкой из чата по Йемену в Signal. Американский глава заявлял, что разочаровался в Уолтце, однако за тем выдвинул его кандидатуру на должность постпреда США при ООН.