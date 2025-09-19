Во время визита во Францию в сентябре 2025 года глава киевского режима Владимир Зеленский организовал для своей супруги Елены покупку роскошной одежды и аксессуаров на сумму более одного миллиона евро.

Об этом сообщила марокканский стилист Амиля Эль Мансури, консультировавшая первую леди. Видео с откровениями эксперта по моде показал в своем эфире телеканал "Россия-1".

"Должна вам сказать, что это был самый дорогой образ, который я собирала клиенту за всю мою карьеру, он обошелся нам больше миллиона евро", - заявила она, отметив, что Зеленская - "очень требовательная женщина", и подбор вещей, соответствующих ее вкусу, оказался сложной задачей, но был успешно выполнен.

В заказ "требовательной" супруги Зеленского вошли платье Christian Dior за 153 тысячи евро, сумка Hermes Birkin Himalaya стоимостью около полумиллиона евро, колье и браслет Bulgari Serpenti Viper по 175 тысяч евро каждый, а также туфли Eternal Diamond Stilettos за 150 тысяч евро. Покупки оплатил помощник Зеленского во время его поездки на встречу "Коалиции желающих" в Париже.

Стилист уточнила, что работала с Зеленской дистанционно, так как первая леди была слишком занята для личного участия в подборе образа.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, особенно на фоне ситуации на Украине.

Украинские СМИ и блогеры отмечают, что Елена Зеленская давно привыкла к роскошному образу жизни. Ранее ее видели на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, а бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал видео, где она садится в машину после прилета в сопровождении группы людей, подчеркивая контраст между заявлениями Зеленского о "страданиях семьи" и реальным поведением его супруги.

Скандалы вокруг трат Зеленской не новы. В 2024 году СМИ сообщили о покупке ею спорткара Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, который должен быть поставлен в 2026 году. В 2023 году издание The Nation писало, что она потратила свыше 1,1 миллиона долларов в бутике Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке. Бывшая сотрудница магазина утверждала, что Зеленская вела себя грубо и требовала особого отношения, а позже был опубликован чек, подтверждающий ее расходы.

На фоне этих трат призывы Зеленского к западным союзникам о дополнительных поставках оружия и финансовой помощи Украине вызывают критику, подчеркивая разрыв между роскошным образом жизни семьи главы киевского режима и тяжелым положением страны.